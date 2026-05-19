「京滋大学野球、花園大３−１仏教大」（１９日、わかさスタジアム京都）花園大が仏教大に先勝し、無傷の９連勝で２０２３年春以来６季ぶりの優勝に王手をかけた。花園大は今秋ドラフト候補の仏教大・野村亮輔投手（４年・綾羽）から二回に先制。七回には同点とされたが、九回に押し出し四球と高橋直希捕手（２年・近江）の適時打で２点を勝ち越した。先発の森田大翔投手（４年・京都国際）は腰の張りがあった影響で、「今シ