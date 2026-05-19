日本全国を8つの地域に分けた「ABEMA地域対抗戦」が、ドラフト制度などを追加し「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」としてリニューアル。中部エリアをまとめる「中部トライキングス」監督の杉本昌隆八段（57）率いるチーム動画が公開され、まさかの事実が発覚して話題を呼んでいる。【映像】ぼやきまくる杉本監督（実際の映像）動画の冒頭、杉本監督から待望の新チーム名「中部トライキングス」が発表された。杉本八