作家乙武洋匡氏（50）が19日、Xを更新。日本人サッカー選手の史上No.1プレーヤーについて私見を述べた。SNS上では、MLBドジャースの大谷翔平選手と、テニスの錦織圭選手のどちらが日本人アスリートとして傑出した存在かと比較した論争が起きている。乙武氏は「一部で『大谷翔平と錦織圭はどっちがすごいか？』論争が起こっていて、さらにそこからの派生で『どちらにしても野球とテニスの日本人史上No.1プレイヤーは確定だけど、サ