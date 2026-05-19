3日ぶりに実家の保護犬に会いに行ったら、大喜びでお出迎えしてくれて…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿には「凄く嬉しそう！」「可愛すぎん？」といった声が寄せられています。 【動画：保護犬と『3日ぶりに再会した』結果→ドアを開けて、気づいた瞬間に…『お出迎えの様子』が愛おしすぎる】 実家の保護犬と3日ぶりに再会 TikTokアカウント「hakuchin20210810」に投稿されたのは、投稿者さんが3日ぶ