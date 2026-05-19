アサヒグループ食品は3月14日、東京・豊洲の商品開発センターで「アマノフーズ」ファンコミュニティ会員限定の「開発ラボ潜入ツアー」と題したイベントを開催して、宇宙空間に近い真空環境でフリーズドライ化される「アマノフーズ」のみそ汁をはじめとする商品の価値と価値を創出する技術やこだわりをアピールした。ファンとの絆づくりと「アマノフーズ」商品の価値発信が目的。この日、120人の応募者の中から選ばれた20人が