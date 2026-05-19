ロイ・キーン氏は降格が近づくウェストハムへ厳しい言葉を送った。ウェストハムはプレミアリーグ第37節でニューカッスルと対戦した。17位トッテナムとは2ポイント差のため、残り2試合は連勝したかったが、ニューカッスル戦は1-3で敗戦。トッテナムはまだ今節を行っていないため、勝ち点差は変わっていない。しかしトッテナムは今節のチェルシー戦で勝利した場合、勝ち点差は5となり、ウェストハムの降格が決まってしまう。さらに、