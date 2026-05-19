酒を飲んだうえ、市販薬を服用した状態で車を運転し、物損事故を起こして立ち去ったなどとして、熊本県八代市の鏡消防署に勤務する20代の男性消防士が懲戒免職処分を受けました。 八代広域消防本部によりますと、この消防士は、今年1月18日午前4時30分頃、熊本市中央区辛島町のコインパーキングで、飲酒と市販薬の服用で朦朧とした状態で自家用車を運転し、他人の車に接触する事故を起こしたものの、必要な措置をとらずに現