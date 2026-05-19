女優の中条あやみが１９日、都内で行われた展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」（８月１日〜１１月２３日、横浜美術館）の報道発表会に登場した。同展覧会のアンバサダーを務める中条は、花柄の刺しゅうがちりばめられた白のロングドレスで登場。「マリー・アントワネットの素は、カジュアルなものを好む方。私自身もシンプルなデザインで動きやすいカジュアルめな作りで世界観をイメージしました」と衣装を選んだ理由