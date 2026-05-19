ガールグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWON（チェウォン）が、首の痛みの回復に専念することが19日、発表された。すでに告知済みのスケジュールには不参加となる。【写真】かわいすぎる…！チェウォンの愛犬シロ所属事務所「SOURCE MUSIC」は「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当