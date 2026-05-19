◆春季高校野球関東大会▽準々決勝関東第一４ー３土浦日大（１９日・ＺＯＺＯマリン）土浦日大（茨城１位）が関東第一（東京１位）に逆転負けを喫し、４強入りを逃した。同点の６回２死二塁で８番・高石涼太右翼手（３年）がしぶとく中前に運ぶ一時勝ち越しの適時打を放つも、８回に本塁打と犠飛で逆転を許した。先発したプロ注目の最速１４９キロ右腕・小池陽斗（３年）は４回２／３を４安打２失点で降板。４四死球を与える