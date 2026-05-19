上皇ご夫妻は神奈川県の葉山御用邸で静養に入られました。上皇ご夫妻は19日午前、赤坂御用地の仙洞御所を出発し、神奈川県葉山町の葉山御用邸に向かわれました。御用邸に到着すると、出迎えに集まった地元の人たちが声援をおくり、上皇さまは手を振って、上皇后さまは会釈をして応えられました。お二人は去年10月にも葉山御用邸で静養し、その際は近くの海岸で地元住民となごやかに交流されていました。上皇ご夫妻は今月10日、大相