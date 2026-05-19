長く同じ会社で働いているのに、「給料が思ったほど上がっていない」と感じている人もいるのではないでしょうか。 特に昨今は、新入社員の初任給引き上げがたびたびニュースに上がりますが、例えば新入社員の初任給が「月給25万円」で、自分と1万円しか変わらない場合、「差はわずか1万円……これって不公平では？」とモヤモヤするのも無理はないかもしれません。 本記事では、新卒初任給の現状や世代別の賃金