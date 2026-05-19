【女子旅プレス＝2026/05/19】広島市中心部「八丁堀」駅より徒歩2分の場所に新ホテル「東急ステイ メルキュール 広島」が開業。長期滞在に便利な東急ステイの機能性と、メルキュールの洗練されたデザインが融合した、広島の新たな滞在拠点だ。【写真】「東急ステイ メルキュール 広島」客室一例◆機能性とローカル体験を備えた「東急ステイ メルキュール 広島」フランスを拠点とするアコーのブランド「メルキュール」と、「東急ス