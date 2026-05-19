シリーズSDGs「地球を笑顔にするWEEK」。家庭の事情から児童養護施設などで育ち、その後、社会的な支援から外れた若者たちを示す「ケアリーバー」という言葉。英語の「保護＝ケア」と、「去る人＝リーバー」からできた造語です。このケアリーバーの中には、孤独や不安を抱えながら社会に出る若者も少なくありません。「ケアリーバー」の課題や、若者たちを支える“居場所”づくりを行う人を取材しました。【写真を見る】一時的にケ