きょう正午ごろ、東京・八王子市で軽トラックと乗用車が衝突する事故があり、歩行者2人を含む4人がけがをしました。いずれも、軽傷とみられます。警視庁によりますと正午ごろ、八王子市大和田町の交差点で軽トラックと乗用車が衝突しました。このはずみで乗用車は、歩道を歩いていた60代と30代の男性を巻き込み、近くの建物に衝突してとまりました。この事故で、軽トラックと乗用車の運転手、巻き込まれた歩行者の男性2人がけがを