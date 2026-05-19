中国の高齢者をターゲットにした「銀髪経済」は、市場規模200兆円を突破。企業にチャンスをもたらしていますが…課題も山積みのようです。【写真を見る】中国のSNSに投稿されるリタイア後の楽しむ姿急速に進む高齢化中国復活の起爆剤「銀髪経済」高齢男性の服にご注目。はじめはパジャマに上着姿ですが、いかにもお金持ちのような、 上下白のスーツ姿に変身しました。動画へのコメント「“富裕層の老人”のスタイルだね」中