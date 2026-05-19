高市総理はさきほどから韓国の李在明大統領と首脳会談に臨んでいます。高市総理は首脳会談を通じて、個人的な信頼関係を強化し、▼中国を含む地域情勢や、▼イラン情勢にともなうエネルギーの安全供給について連携を確認したい考えです。政府関係者によりますと日韓両政府は、▼エネルギー安全保障協力などに関する共同文書を発表するほか、▼エネルギー安全保障での協力を具体化するため「産業・通商政策対話」を立ち上げる方向で