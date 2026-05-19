元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が19日、自身のインスタグラムを更新し、人気お笑い芸人と箱根を旅した様子を披露した。「はーちゃんとぷらっと箱根旅」と書き出すと、自身とお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が巨大な木をバックに笑顔を見せる2ショットや、神社での自身のショット、湖と鳥居をバックにした自身と近藤の2ショットなどをアップ。「はーちゃんが、写真集出せるくらい沢山撮ってくれました笑た