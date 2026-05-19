「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）首位攻防第１戦を落とし、ナ・リーグ西地区２位に転落したドジャースのロバーツ監督は、パドレスの先発キング、そして、反撃の芽を摘まれた守備陣に賛辞を送った。ドジャース打線はキングに７回無得点に封じられた。長打ゼロ、二回から五回までの４イニングはノーヒットで７三振。唯一の出塁は大谷の四球だけだった。「必要な場面でしっかり投げ切っていた。ボールが