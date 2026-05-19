レーシングドライバーの脇阪寿一（53）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ドイツで大物歌手との2ショットを投稿した。脇坂は「トヨタイムズスポーツ」の番組リポーターやMCとして16日から17日にかけて開催されたニュルブルクリンク24時間レースについて発信した。自身のインスタグラムで「ご機嫌斜めです」と題して投稿。「REALIZE KONDO RACING45号車『フェラーリ296 GT3 Evo』の挑戦は残念な結果になりましたが、