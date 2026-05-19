キリン「グッドエール」の新CMに俳優の綾瀬はるか（41）、浜辺美波（25）、鈴木亮平（43）、「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が出演。【映像】“少しオシャレぶって”ビールを飲みたい大森元貴これから夏にむけて、ますますビールがおいしい季節となるが、インタビューではビールを飲みたくなる瞬間について聞かれ次のように答えた。綾瀬「きょうの撮影のように、頑張った日にプシュッと乾杯したい」鈴木「綾瀬さんと同じ