韓国を訪れている高市総理大臣は19日午後、李在明大統領との首脳会談に臨んでいます。19日昼頃に韓国に到着した高市総理は、午後2時半過ぎから李大統領との首脳会談に臨んでいます。会談では、長期化する中東情勢など日本と韓国を取り巻く国際環境を巡り特に、経済安全保障の分野で石油関連を含むサプライチェーン（供給網）の安定化に向けた協力を確認する方針です。高市総理（午前9時半頃）：李在明大統領とじっくりと議論を深め