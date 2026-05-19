昨年の年明けまもなく、1匹の小さな子猫の命が優しい家族に繋がれました。キジトラの女の子「ぺこ」ちゃんです。保護当時、生後推定6カ月。ひとりぼっちで何とか生き延びていたぺこちゃんの体はガリガリの状態…。手を差し伸べたときには、深刻な病におかされていたといいます。一体、どのような紆余曲折があったのか…。飼い主となったXユーザー・がっちゃん（がつこ）さん（@scotti_xxx）が語ったその背景とはーー【写真】生後6