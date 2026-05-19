楽しんご、愛車との2ショット公開！お笑い芸人で整体師としても活動する楽しんごさんが、自身のXを2026年4月28日に更新。愛車との2ショット写真を公開しました。投稿に写っていたのは、どのようなモデルなのでしょうか。投稿に写っていたのは、レクサスのスポーツセダン「IS 300h」とみられます。【画像】お笑い芸人「楽しんご」×愛車「高級セダン」を画像で見る！レクサスISは、1999年に初代が登場したスポーツセダン。日