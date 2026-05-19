Image: Raymond Wong / Gizmodo US HPが2026年頭に発表したなかなか強めのアイテム。それは全部入りキーボード。見た目はキーボードだけどパソコンというアイテムです。日本でも「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」という製品名で展開。価格はざっくり50万弱なのですが、本日（5月19日）時点で、HP公式サイトにてモデルによっては60%オフというとんでもないセールが開催されています。移動