嵐の二宮和也、オードリーの若林正恭が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントに登壇した。【写真】ブルー×ブラックのなじみの衣装で軽快にトークをする二宮和也＆若林正恭同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝