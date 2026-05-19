お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）とタレント・藤本美貴（41）夫妻が19日、都内でカシオ計算機の新製品発表会に出席した。2人は会話の聞き取りなどを改善するオープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホンを装着。周囲がガヤガヤした環境下で小声で話してもクリアに聞こえることに目を丸くした。そこで、藤本が「バラードバージョンの“ミキティー！”が聞きたい」とリクエストし、庄司は「ミキティー！」をしっとりと