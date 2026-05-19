恵俊彰（61）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。栃木で発生した強盗殺人事件で逮捕された16歳少年4人を事件に勧誘した方法について言及した。事件は14日午前9時過ぎに栃木県上三川町で発生。同町の富山英子さん（69）が死亡し、富山さんの長男と次男も負傷した。栃木県警捜査本部は16日までに、少年4人を富山さんへの強盗殺人容疑で逮捕した。指示役とみられる横浜市の夫婦を含む6人と富山さん