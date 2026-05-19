Amazonが、生成AIを搭載した音声アシスタント「Alexa+」向けに、ユーザーが指定したテーマでポッドキャスト風の音声エピソードを数分で生成する新機能「Alexa Podcasts」の提供を開始しました。Alexa Podcasts: AI-generated audio episodes on any topic, on demandhttps://www.aboutamazon.com/news/devices/alexa-podcasts-ai-generated-audio-episodesAlexa+は、AmazonがAlexaを生成AIで作り直した次世代AIアシスタントです。