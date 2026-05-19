女優の伊原六花が１９日、都内で「サクレレモン」２０２６年新テレビＣＭ発表会に登場した。黄色のトップスに青のロングスカートの「サクレコーデ」で登場。新ＣＭでは、真夏のビーチを駆け抜ける先にある巨大サクレに抱きつき愛を表現。「好きだ！サクレだ！サクサクだ！」とさわやかにアピールしている。同商品のクセになるサクサク食感にちなみ、ついやってしまうクセを聞かれると「共演した方とかスタッフさんがご兄弟何