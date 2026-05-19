◆大相撲▽夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）若隆景（荒汐）は９日目に琴勝峰（佐渡ヶ嶽）に一方的に負けてしまった。大きな体の圧力に弱いという欠点をさらけ出しての２敗目。対戦相手の熱海富士（伊勢ケ浜）は１８７センチ、１９７キロの大きな体を最大限に生かして７日目から３連勝。９日目の敗戦をどう反省して修正するかがポイントになる。大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）はどうしたんだろうか。一瞬だけ復調気味の相