◆米大リーグツインズ６―３アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）アストロズの今井達也投手（２８）が、敵地のツインズ戦に先発し、５回２死からの降雨中断もあって４回２／３を３失点で降板し２敗目（１勝）を喫した。防御率は８・３１。前回登板まで防御率９・２４。４試合で１２回２／３を投げ１６三振を奪うも、１７四死球で、イニング数を越える数字となっていたが、この日は四球ゼロ