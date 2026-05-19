【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の萩原利久が5月17日、自身のInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳イケメン俳優、BE:FIRSTメンバーとの仲良し2ショット◆萩原利久、BE:FIRSTのライブを観戦BE:FIRSTは、5月16日・17日に東京・味の素スタジアムでグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We ar