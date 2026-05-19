【モデルプレス＝2026/05/19】女優の桐谷美玲が5月19日、都内で開催された「Ulike 新製品発表会」に出席。この夏楽しみにしていることについて語る場面があった。【写真】桐谷美玲＆三浦翔平夫妻の豪華自宅◆桐谷美玲、今夏に楽しみにしていることスリットの入った白いドレス姿で登場した桐谷は、夏に楽しみたいと思うことを尋ねられると「仕事もプライベートも全力で夏は楽しみたい」とした上で、「家族でバーベキューをしたり、