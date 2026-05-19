【モデルプレス＝2026/05/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が18日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）に出演。5人組アイドル・M!LKとのエピソードを明かした。【写真】ミセスとM!LKがスペシャルコラボ、“滅ポーズ”の集合ショット◆大森元貴、M!LKメンバーを自宅に招待番組では、大森が屋台の店主となってゲストと本気トークを繰り広げる新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」がスタート。ゲス