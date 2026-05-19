香りがよくさわやかな味わいが料理のアクセントに欠かせない青じそ。葉は乾燥しやすく、水に触れるといたみやすいので、新鮮なうちに使いきるのがおすすめです！たくさん手に入ったときにもピッタリな、作り置きレシピをご紹介します。『青じそみそ』のレシピ材料（作りやすい分量）青じその葉……30枚信州みそ（甘口、なければ好みのみそ）……100gみりん……大さじ3砂糖 ……大さじ2サラダ油 ……大さじ1作り方（1） 小鍋にみ