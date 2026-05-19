シンガーソングライターのaikoさんが2026年5月17日にXを更新し、前日16日開催のライブ中に発生したアクシデントについて言及した投稿を受け、「それは私のお父さんです」と明かした。「お父さんはお尻が攣ったらしいです」aikoさんは26年3月中旬から6月末にかけて、全国ツアー「Love Like Pop vol.25」を行っている。アクシデントが発生したのは、5月16日に北海道・函館市民会館で開催されたライブだ。ある一般ユーザーの投稿によ