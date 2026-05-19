◇MLB エンゼルス2×-1アスレチックス(日本時間19日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスが劇的な勝利で連敗を6でストップさせました。打線は8回までノーヒットとノーヒットノーラン目前でしたが、直前で初ヒットが生まれ回避すると、続くザカリー・ネト選手の8号2ランでサヨナラ勝ちを収める奇跡のドラマを見せました。エンゼルスは12日のガーディアンズとの3連戦に続き、ドジャースとの3連戦でスイープを許し6連敗の状態でこの試合