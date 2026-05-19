ガストは21日から、人気メニュー20品を対象にした「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を期間限定で開催する。あわせて、毎年好評を集める冷麺や「純氷かき氷」の販売も開始。昨年約130万食を販売した「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」の復活に加え、新作フレーバーのかき氷も投入し、暑さが本格化する初夏商戦を盛り上げる。【画像】あれもこれも！昨年約130万食販売した冷麺ほか”26％OFF”対象メニュー今回のクーポンフェスは