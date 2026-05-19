「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）西幕下３５枚目の夢之富士（１８）＝伊勢ケ浜＝が、体を固定されてストレッチャーに乗せられ花道を引き揚げるアクシデントが起こった。清田（出羽海）に寄り倒され、土俵下に転落。頭部を強く打った模様で、体を動かさずにストレッチャーの到着を待った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）によってストレッチャーは西の花道から、館内の相撲診療所へと運び出された。関