元プロテニス選手の伊達公子さんとスポーツ用品メーカーヨネックス（東京）によるジュニア選手を対象にした強化キャンプが１８日、宮崎県宮崎市の「ひなたＴＥＮＮＩＳＰＡＲＫＭＩＹＡＺＡＫＩ」で始まり、選手らが伊達さんの指導に熱心に耳を傾けた。伊達さんは、同社と生涯契約を締結している。強化キャンプは、２０１９年に始まったジュニア選手の育成プロジェクトの一環で、日本テニス協会の協力で開催。参加選手が