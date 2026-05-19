フリーアナウンサーの笠井信輔さんが5月18日、自身のブログを更新。運転免許が失効したことを明かしました。【写真を見る】【 笠井信輔 】「なんですと！免許失効！！」「『返納』の前に『失効』してしまうとは…いや、ほんとに情けない反省しきりです」笠井さんは「そういえば、運転免許更新の『お知らせ』が来ていたな誕生日から3か月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと昨日『お知らせ』を開いてみたらな