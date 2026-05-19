5月19日、B1東地区おシーホース三河は、シェーファーアヴィ幸樹と元澤誠が2025－26シーズンをもって退団することを発表した。なお、両選手は同日15時にBリーグの自由交渉選手リストへ公示される。 兵庫県出身で現在28歳のシェーファーは、206センチ106キロのセンター。2018－19シーズンにジョージア工科大学を休学してアルバルク東京でプ