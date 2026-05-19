5月19日、佐賀バルーナーズは、宮永雄太ヘッドコーチが2026－27シーズンも契約継続することを発表した。 宮永HCは北海道出身の44歳。現役最終年だった2017－18シーズンから富山グラウジーズで選手兼アシスタントコーチとして活動し、その後は、Wリーグの富士通レッドウェーブでアシスタントコーチ、レバンガ北海道でヘッドコーチを歴任。2