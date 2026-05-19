ＳＭＢＣ日興証券は１８日、日経平均株価のルール改定案を考慮し、９月の定期見直しの入れ替え銘柄を予想した。日本経済新聞社は１８日、日経平均のルール改定案を取りまとめた。具体的には、業種分類の変更、情報通信セクターの新設、セクター内入れ替えルールの導入――が提案された。７月中をメドに最終決定し９月の定期見直しから新ルールが適用される見通しだ。同証券では公