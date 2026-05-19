リビングプラットフォームが後場に上げ幅を急拡大した。同社は１９日午後２時、株主優待の実施を発表しており、材料視された。９月３０日時点で２００株以上を保有する株主が対象。金券などにより１万２０００円相当を贈呈する予定。デジタルギフトカードやＱＵＯカードなどを検討しており、決定次第公表するとした。 出所：MINKABU PRESS