「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、クオンツ総研ホールディングスが「買い予想数上昇」で１位となっている。 前週末１５日の取引終了後に、上限を４３０万株（自己株式を除く発行済み株数の７．９５％）、または３８億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月１８日から来年５月１７日までで、株主還元及び資本効率の向上を図ることが目的という。