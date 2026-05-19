オリエンタルチエン工業が後場に強含んだ。同社は１９日午後２時、中期経営計画を公表した。２９年３月期に売上高４５億２０００万円（２７年３月期予想は４１億７０００万円）、営業利益は４億８００万円（同２億７０００万円）、最終利益は２億７２００万円（同１億１００万円）とする収益拡大目標を掲げ、好感されたようだ。品質起点で競争力の強化に取り組むほか、生産性の向上にも注力。外部パートナーとの資本