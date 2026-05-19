ハクバ写真産業は、コストパフォーマンスに優れた本格派カメラバッグブランド「GW-STANDARD」から、「GW-STANDARD ブロス」シリーズとして、「ハクバ GW-STANDARD ブロス バックパック 18」を5月15日に発売した。また、「ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ」2モデルを6月5日に発売する。●高密度ナイロンツイルを採用「GW-STANDARD ブロス」シリーズはいずれも、上品な光沢を放つ高密度ナイロンツイルを採用すること