ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に先発登板。7回107球を投げて3安打1失点2四球8奪三振の快投を見せるも、打線の援護なく今季4敗目を喫した。試合はドジャースが0－1で敗れた。これで今季の山本は、9先発で援護2点以下が5試合目。防御率3.32ながら3勝止まりとなっている。 ■ロバーツ監督「もっと点をとってあげないと」 この日の山本は、初回